اليمن – رحبت الأمم المتحدة بمبادرة تقدم بها مجلس التعاون الخليجي تتعلق بإجراء مشاورات بين أطراف الصراع في اليمن في الأسابيع المقبلة دعما لجهود الأمم المتحدة.

وقال المتحدث الرسمي، ستيفان دوجاريك، للصحفيين: “تقدّر الأمم المتحدة جميع المبادرات للتوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية شاملة للصراع في اليمن”.

وكان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، أعلن الخميس، أن المجلس سيستضيف مفاوضات “يمنية – يمنية” في الرياض هذا الشهر، مبينا أن المشاورات ستناقش 6 محاور، بينها عسكرية وسياسية، وتهدف لفتح الممرات الإنسانية وتحقيق الاستقرار.

المصدر: وكالات