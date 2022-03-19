مصر – خرج الأهلي المصري بفوز ثمين من مباراته أمام المريخ السوداني (3-1) التي جمعتهما مساء الجمعة، وذلك ضمن الجولة الخامسة من مرحلة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وأحرز ثلاثية الأهلي كل من لاعب خط الوسط الجنوب إفريقي بيرسي تاو، والمهاجم محمد شريف، ولاعب خط الوسط أحمد عبد القادر في الدقائق (19، 72، 74) على الترتيب.

بينما سجل لاعب خط الوسط السوداني رمضان عجب هدف فريقه الوحيد عند الدقيقة 61 من زمن اللقاء الذي أقيم على استاد السلام بالعاصمة المصرية القاهرة.

وحقق الأهلي حامل اللقب، بذلك انتصاره الثاني في النسخة الحالية للبطولة، مقابل تعادل وهزيمتين، ورفع رصيده إلى 7 نقاط، ويحتل مركز الوصافة في ترتيب المجموعة الأولى مبتعدا بفارق 3 نقاط صاحب المركز الثالث، النادي السوداني الآخر الهلال، الذي يستضيف غدا السبت، نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، متصدر الترتيب برصيد 10 نقاط.

في المقابل، توقف رصيد المريخ عند 4 نقاط، ويشغل المركز الرابع الأخير على سلم الترتيب.

المصدر: RT