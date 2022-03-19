ليبيا – قال المستشار السابق في مجلس الدولة الاستشاري صلاح البكوش إن ما حدث في ديوان رئاسة الوزراء في بنغازي وحديث علي القطراني على أن المقرات الحكومية في المنطقة الشرقية تتبع حكومة فتحي باشاآغا، يوضح للجميع بأن ورقة التوت سقطت عن مقولة أن رئيس الوزراء المكلف باشاآغا هو رئيس يسيطر على كافة انحاء ليبيا واثبتت زيف مقولة استلام زمام الأمور بالقانون وليس بالقوة.

البكوش قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ ليبيا الأحرار “ وتابعته صحيفة المرصد إلى أن الواضح أن خليفة حفتر هو برقة ومسيطر على الجنوب وباشاآغا لا يسيطر على أي شيء في تلك المنطقة.

وتابع: “الرسالة الأولى أن باشاآغا لا يسيطر على شيء ولم يخرج ليقول لنا هل قام القطراني باقتحام مقر حكومة الوحدة الوطنية في بنغازي وشرق ليبيا بأوامر منه أم بأوامر من حفتر! وان باشاآغا لا يسيطر على القطراني ولا حكومته ولا شيء في الشرق، ها نحن أمام واقعة تؤكد ما كنا نقوله أن باشاآغا لا يسيطر على الحكومة ولا على الشرق والغرب وحفتر لا زال يسيطر على الامور”.

واعتبر أن الانقسام الآن أصبح اصعب في ظل قبول عقيلة صالح بتشكيل اللجنة التي طلبتها ستيفاني ويليامز بعد معارضته الشديدة مما يعني المصريين قرروا يتماهوا مع المجتمع الدولي وضغطوا على عقيلة وأمروه بالتعاون مع ويليامز وكلمات اعضاء مجلس الأمن كانت واضحة بحسب قوله.

وحول إذا ما كان سيغير باشاآغا ميزان القوة علق قائلاً:” هذا إن كنا من الغباء لدرجة أن نتصور ونتخيل أن باشاآغا من يسيطر على الشرق وليس حفتر وكذلك الجنوب! هذا لا يصدقه أحد لا في الغرب ولا الشرق ولا الجنوب وبالتأكيد لا يصدقه أحد في بنغازي ومقولة باشاآغا أمر القطراني بذلك ماذا حدث بأننا سوف لن نستخدم سوى قوة القانون”.

وأضاف: “الروياتي يفسر لنا البلطجة التي يقوم بها القطراني والتي تعودنا عليها منه في السابق والليبيين يعرفون القطراني، ان الظروف لا تسمح بتطبيق ما قاله باشاآغا من أن سنلجأ لقوة القانون وليس قانون القوة! تعليلات تعودنا عليها في ان حفتر مجرم حرب ولا يمكن وضعه في العملية السياسية وكثير من المقولات الخالدة لباشاآغا. فالموضوع المطروح على الطاولة الآن ليست حكومة باشاآغا وهل تسيطر على الشرق والجنوب أم حفتر يسيطر ام لا ! الشعب الليبي يعرفه لا يحتاج لتحليل”.

البكوش زعم أن باشاآغا لا يسيطر على شيء في الشرق إلا برضى حفتر والقطراني ولم يفعل هذه العملية إلا بضوء أخضر من الكتيبة 166 وهي التي جرى فيها الاجتماع وتقرر فيها الأمر وليس في مكتب باشاآغا ومكالمه منه.

واستطرد حديثه: “الحديث يجب أن يتركز على حقيقة المجتمع الدولي حتى روسيا أبدت الكثير من البراغماتية في مجلس الأمن حول الانتخابات، اللعبة الوحيدة في الميدان هي الانتخابات، وكيف تجرى وليس كيف يستلم باشاآغا وهل هو يسيطر على الشرق ولا الجنوب! هذا لا يناقشه أحد في المجتمع الدولي ولا الليبيين الذين يريدون انتخابات. القول من أفشل الانتخابات معروف لكن ليس حكومة الوحدة الوطنية، عماد السائح الذي اتى امام مجلس النواب والمفوضية ورئيسها ومجلسها تحدث عن القوة القاهرة والليبيين رأوها”.

وأوضح أنه تم توجيه سؤال للسفير الأميركي ريتشارد نورلاند إذا كان يعتقد أن الانتخابات ممكن أن تجرى هذه السنة! وأجاب بأن هناك من يعتقد أن هذه الانتخابات لن تجرى قبل نهاية السنة لكن الليبيين يفاجؤننا دائماً وإن توفرت الارادة السياسية سوف يكون من الممكن اجراء انتخابات خلال شهرين أو ثلاث.

ونوّه إلى أن المجتمع الدولي خاصة الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي يعرفون العقبة في ليبيا والتي يجب ازالتها ليس لحل القضية الليبية بالكامل لكن على الاقل لتكون فرصة حقيقية للتقدم للأمام وربما سيتم التعثر لكن لا يمكن التقدم للأمام في ظل وجود مجلسي النواب والدولة.

وأردف: “رأينا فضائحهم على التلفاز والتخطيط في الظلام من قبل مساندي صوان وحزبه داخل مجلس الدولة ويعرف الليبيين أننا لا نستطيع الاستمرار في تمويل هؤلاء الأشخاص بعشرين ألف في الشهر وهم يقومون بهذا العمل السيء، وبذلك الجميع يعرف أنه يجب أن تجرى انتخابات والحقيقة يعرفها الجميع”.

ختاماً شدد على أنه في حال قرر المجلسين أن الانتخابات ستجرى الاسبوع القادم فأنها ستجرى لكن مجلسي الدولة والنواب وحفتر لا يريدون ذلك بحسب زعمه.