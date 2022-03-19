ليبيا – صرح عضو مجلس النواب علي التكبالي أن رئيس حكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة يريد أن يجر البلاد إلى حرب بسبب إصراره على البقاء، وما حدث من تسليم واستلام لمقر الحكومة بمدينة بنغازي أمر طبيعي، ويشكل خطوة إيجابية في العملية السياسية، وليس كما يفعل ويصرح به الدبيبة.

التكبالي وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية أضاف: “ربما تعنت الدبيبة بناء على إرضاء دول معينة أو أشخاص معينين، وأن هذا التعنت مشكلة كبيرة ولكننا سوف نتغلب عليها، وسوف يذهب ولن يبقى، خاصة وأن أغلب وزرائه قد ذهبوا إلا القليل منهم، والبقية في السجن والبعض الآخر قد استقال”.

وقال التكبالي: إن الدبيبة يتجه في طريق خاسر ويعرف بأنه سوف يذهب، ولن يبقى، ولكنه يريد أن يماطل وأن يبتز الحكومة الجديدة، ويريد الحصول على مزايا هذه هي الفكرة التي يريد من أجلها البقاء.