العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا في يومها الـ24.. لحظة بلحظة

العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا في يومها الـ24.. لحظة بلحظة

أوكرانيا – دخلت العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا يومها الـ24، حيث يواصل الجيش الروسي تدمير الأهداف العسكرية الأوكرانية، وسط استمرار غربي بإمداد كييف بالسلاح والدعم المادي والمعنوي.

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المصدر : RT