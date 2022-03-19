فيينا – واصلت أسعار النفط الخام ارتفاعها، مع انحسار التفاؤل بنجاح قريب للمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا يضع حدا للحرب في شرق أوروبا.

وبحلول الساعة 6:00(ت.غ)، جرى تداول عقود خام برنت القياسي، تسليم مايو/أيار، عند 108.74 دولارا للبرميل، بارتفاع 2.1 دولارا أو بنسبة 1.97 بالمئة.

وزادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم أبريل/نيسان، 2.43 دولارا أو بنسبة 2.36 بالمئة، إلى 105.41 دولارا للبرميل.

والخميس، قفزت أسعار الخام بنحو 9 بالمئة، مسجلة أكبر ارتفاع يومي منذ منتصف 2020، بعدما قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أن بلاده متمسكة باتفاق “اوبك+” الذي ينص على زيادة متواضعة في الإنتاج، رغم نقص الإمدادات في الأسواق العالمية.

ودعم أسعار الخام تحذير وكالة الطاقة الدولية، الخميس، من أن الأسواق ستفقد نحو 3 ملايين برميل من الإمدادات الروسية اعتبارا من أبريل/نيسان المقبل.

وخلال الأسبوع الحالي، تقلبت أسعار النفط بشدة بين هبوط حاد وارتفاع حاد، لثاني أسبوع على التوالي، على وقع المفاوضات الروسية الأوكرانية، وتناقض التقارير بشأن مفاوضات البرنامج النووي الأيراني، وأيضا بعدما رفع الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية لأول مرة منذ عام 2018.

ويتجه مزيج برنت لإغلاق تداولات الأسبوع مستقرا قرب 110 دولارات للبرميل، فيما يتجه الخام الأمريكي لتسجيل مكاسب أسبوعية بنحو 4 بالمئة.

الأناضول