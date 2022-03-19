الهند – أكد مسؤول حكومي هندي، امس إن مؤسسة النفط الهندية الحكومية اشترت 3 ملايين برميل من النفط الخام من روسيا في وقت سابق من الأسبوع، لتأمين احتياجاتها من الطاقة، رغم الضغوط الغربية.

ونقلت وكالة “أسوشييتد برس” الأمريكية عن مسؤول هندي، اشترط عدم الكشف عن هويته، إن الهند لم تفرض عقوبات على شراء النفط من روسيا، وتتطلع إلى شراء المزيد، رغم دعوات الولايات المتحدة ودول أخرى بعدم القيام بذلك.

وذكرت تقارير إعلامية هندية أن روسيا تقدم خصماً على مشتريات النفط بنسبة 20٪ أقل من الأسعار القياسية العالمية.

شكل ارتفاع أسعار النفط في الأسابيع الأخيرة عبئاً كبيراً على الهند التي تستورد 85٪ من النفط الذي تستهلكه.

من جانبها، قالت المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض جين بساكي، في وقت سابق، إن مشتريات الهند من النفط الروسي “لا تنتهك العقوبات الأمريكية”، لكنها حثت الهند على “التفكير في المكان الذي تريد أن تقف فيه عند كتابة التاريخ”.

وقال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الهندية أريندام باجشي، في مؤتمر صحفي مؤخراً، إن العديد من الدول الأوروبية تستورد النفط والغاز الروسي.

وأكد أن الهند تستورد معظم احتياجاتها النفطية قائلاً: “نحن نستكشف كل الاحتمالات في سوق الطاقة العالمي. لا أعتقد أن روسيا كانت موردا رئيسيا للنفط إلى الهند”.

أصبح النفط الروسي هدفا آخذا في الاتساع ضمن حزمة العقوبات الغربية على روسيا، التي تنفذ عمليات عسكرية في أوكرانيا، منذ أسابيع.

وتعد روسيا منتج رئيسي للنفط الخام بمتوسط إنتاج 10.4 ملايين برميل يوميا، وتأتي ثانيا بعد الولايات المتحدة، كأكبر منتج للخام عالميا.

الأناضول