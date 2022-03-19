ليبيا- أجرى موقع “مودرن ديبلوماسي” الإخباري الدولي مقابلة صحفية مع “أنيل تريغنيات” سفير الهند في ليبيا في الفترة اللاحقة لإسقاط نظام العقيد الراحل معمر القذافي.

المقابلة التي تابعتها وترجمت ما يخص ليبيا منها صحيفة المرصد أكد فيها “تريغنيات” أن عمله في البلاد بعد أحداث العام 2011 مثل الموقف الأكثر تحديا الذي واجهه في حياته المهنية حتى الآن لأنه تحمل الكثير بسبب وصوله للعمل مباشرة بعد قتل العقيد الراحل القذافي.

وأضاف “تريغنيات” أن خيارات بلاده السياسية التي لم تقف من خلالها مع التدخل العسكري المدمر في ليبيا من قبل حلف شمال الأطلسي “ناتو” جعلته هدفا لغضب دول هذا الحلف والمناوئين للعقيد الراحل القذافي ووسائل الإعلام التابعة لهذين الجانبين ممن وصفت الهند بالشريرة.

وتابع “تريغنيات” إن عمله كان معالجة هذه التحديات وإجلاء الهنود من مناطق الحرب والصراع في ليبيا ما يعني مهمة ديبلوماسية صعبة.

ترجمة المرصد – خاص