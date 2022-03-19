دائرة المنظمات غير الحكومية في العراق تطلق مبادرة لزرع مليون شجرة

دائرة المنظمات غير الحكومية في العراق تطلق مبادرة لزرع مليون شجرة

العراق – أطلقت دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، الجمعة، مبادرة لزراعة مليون شجرة وشتلة لـ”زيادة المساحات الخضراء”.

وقال مدير عام الدائرة أشرف الدهان في بيان صحفي، إن “المبادرة تتضمن زراعة أشجار مثمرة وشتلات متنوعة من الورود لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة، فضلا عن زيادة المساحات الخضر في العاصمة بغداد والمحافظات المختلفة، ضمن خطة عمل وطنية توعوية لدعم قطاع البيئة”.

وأضاف، أن “الخطة تهدف للإسهام في تعزيز المبادرة الوطنية لدعم البيئة وتقليل الانبعاثات”.

وأشار الدهان إلى أن “المشروع يتضمن التوعية البيئية وحملات الزراعة وتغذية مؤسسات الدولة والجامعات والمدارس والساحات العامة ومداخل المدن بمساحات خضر”.

المصدر: RT