إسبانيا – سيغيب مهاجم ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما، عن مباراة الكلاسيكو ضد الغريم برشلونة المقررة غدا الأحد على ملعب “سانتياغو برنابيو” في العاصمة الإسبانية، لعدم تعافيه من الإصابة.

وقال مدرب ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي في مؤتمر صحفي عشية المباراة “كريم و(الظهير الفرنسي فرلان) مندي لا يستطيعان اللعب غدا (الأحد)”.

وتعرض بنزيما للإصابة خلال مباراة فريقه الأخيرة ضد مايوركا في الدوري الإسباني، الاثنين الماضي، عندما سجل هدفين وصنع تمريرة حاسمة، قبل أن يغادر أرضية الملعب، في الدقيقة 87.

ويشكل غياب بنزيما ضربة قوية لريال مدريد، لأنه يتألق بشكل لافت هذا الموسم وسجل 22 هدفا في الدوري المحلي يتصدر بها ترتيب الهدافين، كما ساهم بشكل كبير في بلوغ فريقه الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا بتسجيله أهداف فريقه الثلاثة في مباراته ضد باريس سان جيرمان الفرنسي والتي انتهت بفوز النادي الملكي 3-1 في إياب ثمن نهائي المسابقة القارية.

ورغم ذلك، فإن أنشيلوتي يملك خيارات واسعة لاختيار بديل لبنزيما بينها ماريانو دياس من جمهورية الدومينيكان، والصربي لوكا يوفيتش، والبلجيكي إيدين هازارد، والويلزي غاريث بايل.

تجدر الإشارة إلى أن مدرب منتخب فرنسا، ديدييه ديشان، استدعى بنزيما لخوض المباراتين الوديتين ضد كوت ديفوار وجنوب إفريقيا، في 25 مارس و29 منه في مارسيليا وليل تواليا.

المصدر: أ ف ب