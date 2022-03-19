روسيا – سقط فريق سبارتاك في فخ التعادل أمام مضيفه فريق نيجني نوفغورود (1-1)، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ22 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

تقدم سبارتاك موسكو بهدف سجله لاعب خط الوسط اللوكسمبورغي، كريستوفير مارتينيز، عند الدقيقة 72، ولكن فرحة لاعبي فريق العاصمة موسكو لم تدم طويلا، فقد رد المدافع الأوزبكي، إبراهيم-خليل يولدوشيف، بهدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة التالية.

وألغى حكم المباراة بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو “VAR” هدفا سجل الهولندي، كفينسي بروميس، مهاجم سبارتاك موسكو، من ضربة جزاء في الدقيقة 76، بسبب لمسه الكرة بقدميه.

واكتفى سبارتاك موسكو بنقطة وحيد بعد هذا التعادل، رفع بها رصيده إلى 27 نقطة، ويحتل المركز التاسع على سلم ترتيب الدوري، بانتظار نتيجة المباراة المرتقبة بين فريق روبين قازان، العاشر برصيد 25 نقطة، ومضيفه فريق العاصمة الآخر تسيسكا موسكو يوم غد الأحد.

في المقابل، رفع فريق نيجني نوفغورود رصيده إلى 24 نقطة، ويشغل المركز الحادي عشر في جدول الترتيب.

المصدر: RT