الأردن – أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، امس أنه اختتم الأسبوع الثاني من المشاورات مع أطراف يمنية في الأردن.

وقال مكتب المبعوث الأممي في بيان اطلعت عليه الأناضول “إنه تم اختتام الأسبوع الثاني من المشاورات مع عدد متنوع من الأطراف اليمنية المعنية الخميس”.

وأضاف أن غروندبرغ “اجتمع مع قادة من حزب المؤتمر الشعبي العام، والمجلس الانتقالي الجنوبي، ومؤتمر حضرموت الجامع، إضافة إلى خبراء ومختصين أمنيين وعسكريين وقادة من المجتمع المدني”.

وأردف البيان، “أن النقاشات ركزت على تصميم العملية متعددة المسارات وتحديد مبادئها التوجيهية وعناصرها”.

وتابع :” كما شددت (النقاشات) على الحاجة إلى خفض التصعيد للوصول إلى وقف إطلاق نار كخطوة مهمة لتوفير الحماية للمدنيين وتحسين وصول البضائع وحركة المدنيين”.

وسلَّط المشاركون في الاجتماعات الضوء، بحسب البيان، على “الضرورة الملحة للأولويات العاجلة لتحسين الظروف الاقتصادية للمدنيين وخفض أثر النزاع عليهم مع عدم إغفال المسائل الأخرى ذات المدى البعيد المتعلقة بالتسوية النهائية للنزاع ومستقبل اليمن”.

وسيلتقي المبعوث، الأسبوع المقبل، وفق البيان، مع عدد آخر من الأحزاب السياسية اليمنية بما فيها اتحاد الرشاد (سلفي) وفصائل من المجلس الأعلى للحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب، ومجلس المقاومة الوطنية، والمجلس الوطني الجنوبي، والحراك التهامي.

وفي 7 مارس/ آذار الماضي، أعلن غروندبرغ أنه بدأ سلسلة من المشاورات في العاصمة الأردنية عَمَّان، مبيناً أنه “سيتم التشاور مع أكثر من 100 يمني ويمنية من الأحزاب السياسية وقطاعي الأمن والاقتصاد ومنظمات المجتمع المدني في الأردن واليمن، خلال الأسابيع القادمة”.

ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول

الأناضول