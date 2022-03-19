العراق – فاز المنتخب العراقي، امس الجمعة، على نظيره الزامبي بثلاثية مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما على ملعب المدينة في العاصمة بغداد.

وسجل أهداف المنتخب العراقي كل من ضرغام اسماعيل في الدقيقة (10)، وأحمد ابراهيم في الدقيقة (24)، وأيمن حسين في الدقيقة (77)، بينما سجل هدف فريق زامبيا المدافع سعد ناطق في الدقيقة (29) بالخطء في مرمى فريقه.

وكانت هذه المباراة الودية ضمن استعدادات أسود الرافدين لمباراتي الحسم في تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال قطر، أمام الإمارات يوم 24 وسوريا في 29 من الشهر الجاري.

وكالات