ليبيا – قال السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند الخميس إن واشنطن تقترح آلية لإدارة إيرادات النفط لمساعدة ليبيا خلال الأزمة السياسية التي تمر بها مع تنافس رئيسي وزراء على السلطة.

نورلاند وفي تصريحات خاصة لوكالة “رويترز” نقلتها وكالة “سبوتنيك” الروسية أضاف أن المقترحات الأمريكية تهدف إلى منع اتساع نطاق الأزمة لتشمل حربًا اقتصادية من شأنها أن تحرم الليبيين من الرواتب والسلع المدعومة والاستثمارات الحكومية وتؤثر على أسواق الطاقة العالمية.

وتابع نورلاند حديثه : “القضية، هي توصل الحكومة إلى الطريقة المثلى لضمان استخدام ثروة ليبيا النفطية حيث يحتاجها الشعب”.

وأردف: “هذا محل مراقبة كي يثق الشعب في عدم تحويلها لأغراض سياسية أو غير مناسبة”،موضحًا أن الولايات المتحدة تقترح آلية قصيرة الأمد بطريقة أكثر تنظيما وبإشراف مالي أكثر شفافية.

نورلاند أشار إلى أن الآلية المقترحة ستتمتع بشفافية كافية، إذ سيصدر الجميع بيانات بشأن الإيرادات والمصروفات بما يمكن من تفسير أي تناقض.