موسكو – بحث نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك مع مدراء الشركات النفطية الروسية الإجراءات المحتملة لدعم قطاع النفط والغاز.

وأشارت الحكومة الروسية في بيان لها، يوم الجمعة إلى أن الاجتماع ناقش كذلك “تنسيق الخطوات في السوق الداخلية للوقود”.

وأكد نائب رئيس الوزراء أنه “في الظروف الاقتصادية الجديدة يجب تعزيز التعاون بين أوساط الأعمال والحكومة من أجل الحفاظ على استقرار السوق الداخلية”.

وشدد على “أهمية التمسك بالقرارات السابقة بشأن سوق الوقود، لتبقى الأسعار بحدود نسبة التضخم”، مضيفا أنه يجب كذلك “تحليل تأثير القيود الجديدة على عمل السوق الروسية”.

يذكر أن الدول الغربية أعلنت عن فرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي بدأت في 24 فبراير الماضي.

المصدر: “نوفوستي”