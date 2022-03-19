واشنطن: بايدن سيشارك في قمة مجموعة السبع الأسبوع المقبل لبحث الوضع في أوكرانيا

واشنطن: بايدن سيشارك في قمة مجموعة السبع الأسبوع المقبل لبحث الوضع في أوكرانيا

واشنطن – أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيشارك الأسبوع المقبل في قمة مجموعة السبع بالعاصمة البلجيكية لبحث تطورات الوضع في أوكرانيا.

وقالت بساكي للصحفيين “كما تعلمون جميعا، سوف يسافر الرئيس إلى بروكسل ببلجيكا، حيث سيقضي يوما حافلا الخميس”.

وأشارت بساكي إلى أن الرئيس الأمريكي سيشارك في قمة الناتو الطارئة وقمة الاتحاد الأوروبي، مضيفة أنه “في وقت لاحق من اليوم ذاته، سيحضر اجتماع مجموعة السبع… لمزيد من المناقشة مع حلفائنا وشركائنا حول العواقب التي نفرضها على روسيا”.

المصدر: RT