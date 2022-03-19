واشنطن: يمكن رفع العقوبات عن موسكو بشرط “وقف العدوان واستعادة أوكرانيا سيادتها”

واشنطن: يمكن رفع العقوبات عن موسكو بشرط “وقف العدوان واستعادة أوكرانيا سيادتها”

واشنطن – أفادت وزارة الخارجية الأمريكية، امس بأن واشنطن تأمل في رفع العديد من العقوبات المفروضة على روسيا بشرط “استعادة أوكرانيا سيادتها”.

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين إن العقوبات الأمريكية ضد روسيا بسبب أوكرانيا “لا يُقصد بها أن تكون دائمة”.

وأضاف “عندما نرى نهاية العدوان الروسي على أوكرانيا واستعادة وحدة أراضيها، نأمل في أن نتمكن من رؤية نهاية استخدام هذه الأدوات العقابية”.

وشدد على أن القيود المفروضة على موسكو “ليس الغرض منها أن تكون دائمة”.

ودخلت العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا يومها الـ23، حيث يواصل الجيش الروسي تدمير الأهداف العسكرية الأوكرانية، فيما يفرض الغرب عقوبات غير مسبوقة على موسكو.

المصدر: “تاس” + “نوفوستي”