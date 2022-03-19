فرنسا – حثت وكالة الطاقة الدولية، حكومات العالم على تنفيذ إجراءات فورية لخفض استهلاك النفط العالمي، بظل المخاوف الناجمة عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن “المقترحات العشرة التي قدمت في تقرير، بما في ذلك زيادة العمل من المنزل وتقليل حدود السرعة، يمكن أن تخفض استهلاك النفط بين الاقتصادات المتقدمة بمقدار 2.7 مليون برميل في اليوم خلال الأشهر الأربعة المقبلة”.

هذا وصعدت أسعار النفط، يوم أمس الخميس، بأكثر من 5%، واقتربت عقود “برنت” العاجلة من مستوى 104 دولارات للبرميل.

وتتخوف أسواق النفط من تأثر إمدادات النفط الخام بالأوضاع المرتبطة بأوكرانيا، وخاصة بعد صدور التقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية، والذي تخوف من حدوث “صدمة” في إمدادات النفط العالمية، بعد العقوبات المفروضة على روسيا.

وقالت فكتوريا سكولار المحللة لدى “إنتراكتيف إنفستور” إن هذا “التقييم الخطير” لوكالة الطاقة الدولية “أثار مخاوف جديدة بشأن العرض، ما زاد من الضغط التصاعدي على الأسعار اليوم”.

المصدر: “أ ف ب” + RT