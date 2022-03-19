ألمانيا – أفادت وكالة “DPA” أن شركة “بورشه” الألمانية لصناعة السيارات علقت إنتاج وتوريد قطع الغيار إلى روسيا على خلفية الأحداث بأوكرانيا.

وكتبت الوكالة أن الشركة أوقفت خاصة توريد قطع الغيار للشاحنات والزبائن في روسيا، وذلك لإجراء التحقيق في الأنباء حول استخدام قطع الغيار هذه “لأغراض غير مدنية”.

ورفضت شركة “Bosch” في بداية الأسبوع الجاري الاتهامات التي وجهها إليها وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، بأنها تقوم بتوريد قطع الغيار لمركبات المشاة الروسية. وأضافت أن الشركة لم تقم بتوريد المكونات المذكورة حتى لو كانت جزءا من الإنتاج الخاص للشركة.

ونقلت الوكالة عن بيان للشركة: “بالطبع نقوم بمراعاة كل المطالب الشرعية والقانونية السابقة والمقبلة، بما فيها العقوبات”.

وبالإضافة إلى قطع الغيار لصناعة السيارات تقوم شركة “Bosch” الألمانية في الأراضي الروسية بإنتاج الأجهزة المنزلية والأدوات الكهربائية والمعدات الصناعية ومعدات البناء. ووفقا للتقرير السنوي للشركة لعام 2020، تملك هذه الشركة عدة مكاتب في روسيا، بما فيها في موسكو وسان بطرسبورغ.

المصدر: نوفوستي