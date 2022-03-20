إسرائيل – أصدر الجيش الإسرائيلي، امس السبت، عدة قرارات، قبل جنازة الحاخام حاييم كانيفسكي، والتي يتوقع أن يشارك فيها مليون شخص، لتكون بذلك الأكبر في تاريخ إسرائيل.

وكانيفسكي، أحد أكثر القادة نفوذا في الجالية اليهودية المتشددة “الحريديم” في إسرائيل وتوفي يوم الجمعة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان نشره على موقعه الرسمي، إنه يستعد “لتقديم المساعدة خلال تشييع جنازة الراحل حاييم كانيفسكي، والتي ستقام اليوم (الأحد) في مدينة بني براك”.

وأضاف: “ستساعد قوات الجيش الإسرائيلي الشرطة الإسرائيلية في تمكين إجراء الجنازة دون وقوع حوادث، وتركز المساعدة على الإجلاء وإنقاذ الأرواح في التوقيت الضروري حسب الحاجة”.

كما قرر الجيش الإسرائيلي، إعفاء جنوده الأحد من الوصول “باستثناء الحاجات الضرورية” إلى قاعدة تل هشومير وسط إسرائيل وقاعدة هشليشوت في هضبة الجولان السوري المحتل، وفق نص البيان.

وستشهد منطقة وسط إسرائيل، اعتبارا من السابعة صباح الأحد، إغلاق العديد من الشوارع، ومنع دخول أو خروج السيارات إلى ومن مدينة بني براك التي تشهد خروج الجنازة في الساعة 11 صباحا.

المصدر: “معا”