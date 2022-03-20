ليبيا – أكد المجلس البلدي طبرق استئناف العمل في طريق شاعر معتقل العقيلة رجب بوحويش من التحريات حتى نادي المختار بتنفيذ من شركة الرخاء للمقاولات العامة.

بيان صحفي صدر عن المجلس طالعته صحيفة المرصد، قال: إن هذا الطريق واحد من مشاريع بلدية طبرق وبإشراف من مكتب المشروعات بالبلدية، فيما صرح المفوض بذلك من الشركة فرج العميد أن التأخير في استىناف العمل كان بسبب توقف محطة التحلية عن العمل.

وأضاف العميد: إن الشركة أرادت تجريب خطوط المياه خوفا من وجود أي تسريبات بالإضافة إلى التوصيلات العشوائية وهطول الأمطار مبينا إن العمل الآن على قدم وساق لتسوية الطريق وبداية عمليات الرصف، ما يحتم على المواطنين التعاون مع الشركة حتى تنتهي هذه العمليات.