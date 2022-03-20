ليبيا – قال عضو مجلس النواب المقاطع عمار الأبلق إن ما حدث بشأن تعديل الإعلان الدستوري وتشكيل حكومة جديدة شابه الكثير من اللغط والغموض، لافتا إلى أن المجتمع الدولي لا يريد العودة إلى الصراع على السلطة.

الأبلق وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” الذراع الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين أمس السبت، أضاف أنه إذا ما كانت هناك إرادة قوية وضغط دولي على أطراف العملية الانتخابية، فإنه بالإمكان الوصول إلى أساس قانوني وإجراء الانتخابات منتصف العام الجاري، لافتًا إلى أن مفوضية الانتخابات لديها القدرة والإمكانات الفنية والميزانية اللازمة لتنفيذ الانتخابات خاصة النيابية.