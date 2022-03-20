ليبيا – أكد مدير المكتب الإعلامي بالمركز الوطني للأرصاد الجوية محي الدين رمضان استمرار التقلبات الجوية نتيجة المنخفض الصحراوي على الصحراء الكبرى وتحركه نحو المنطقة الغربية، ومن خصائصه رياح نشطة مثيرة للأتربة.

رمضان قال في تصريح لمنصة “فواصل” إن الحرارة تنخفض غداً ويهبط الغبار مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على طول الساحل الشمالي، والأجواء تعود شتوية والرياح باردة ونشطة لا قدرة لها على حمل الأتربة.

وأضاف:” يوم الاثنين تهدأ الرياح، وتستقر الثلاثاء، ويشمل حزام من السحب على منطقة الجنوب الشرقي والغربي، البحر مضطرب وارتفاع الأمواج يبلغ 5 أمتار، ونحذر البحارة والصيادين من دخول البحر”.