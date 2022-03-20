ليبيا – أكد عضو مجلس النواب خيرالله التركاوي عدم تلقي النواب أي دعوة حول عقد جلسة بخصوص مبادرة المستشارة الأممية ستيفاني وليامز.

التركاوي وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” القطري، رأى أن الرؤيا الخاصة بالمسار الدستوري للانتخابات ما زالت ضبابية بسبب تضارب خريطة الطريق مع مبادرة وليامز، معربًا عن أمله في أن يخرج مجلس النواب بقرار موحد حول المستقبل السياسي للبلاد، وأن يتسّم الوضع بوضوح أكثر من قِبل المستشارة الأممية ورئيس مجلس النواب.

وتابع: “الأمر ليس حكرًا على شخصيات معينة في مجلس النواب، بل يعود لرأي الأغلبية الذي سيظهر في حال عقد جلسة، وقد ينحاز مجلس النواب أخيرًا لمبادرة وليامز، بحكم أنها تلقى دعمًا دوليًا”.