ليبيا – بحث وزير الاقتصاد بحكومة تصريف الأعمال محمد الحويج مع رئيس جهاز الأمن الداخلي لطفي الحراري آلية ضبط السوق المحلي ومراقبة الأسعار.

بيان صحفي صدر عن الوزارة طالعته صحيفة المرصد، أكد أن الجانبين استعرضا آلية متابعة ومراقبة أسعار الاسترشادية للسلع وانسيابها بالسوق المحلي المعتمدة من قبل الوزارة بالتنسيق مع جهاز الحرس البلدي وسبل تنفيذها بمشاركة جهاز الأمن الداخلي.

وتابع البيان: إن هذه المشاركة تتمثل في في ضبط المخالفين والمضاربين بالسوق المحلي، بهدف السيطرة على اسعار السلع وتوفرها بالأسواق التجارية، فضلًا عن النظر في عدد من الملفات التي تمس المواطن والتنسيق بين الأطراف الـ3 في متابعة الأنشطة الاقتصادية بهدف تحسين مستوى الخدمات.