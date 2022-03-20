ليبيا – أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة قراره رقم 144 لسنة 2022.

القرار الذي حصلت صحيفة المرصد على نسخة منه نص في المادة رقم 1 منه على اعتبار الـ26 من شهر أبريل من كل عام يومًا وطنيًا للمرأة الليبية.

وأضاف القرار في المادة رقم 2 منه أنه يعمل به من تاريخ صدوره في الـ19 من مارس الجاري وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

هذا وقد حضر الدبيبة فعاليات الملتقى النسائي لدعم الانتخابات تحت شعار “معا من أجل الانتخابات”.

وبحسب بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي للدبيبة اطلعت عليه صحيفة المرصد، شدد الدبيبة في كلمة له على ضرورة تفعيل دور المرأة في ملف الانتخابات والمشاركة الحقيقية فيه، فهذا الدور أصبح متميزًا في كافة المجالات بما فيها الملف السياسي.

بدورهم أكد وزراء في حكومة تصريف الأعمال على ضرورة دعم دور المرأة في كافة المجالات والمستويات للقيام بدورها السياسي وخاصة دعم ملف الانتخابات، فيما بينت نساء ضرورة تفعيل دورهن في العملية السياسية واحترام رغبة قرابة الـ3 ملايين مواطن لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.