الصين – كشفت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، حث نظيره الأمريكي جو بايدن، خلال آخر اتصال هاتفي، على ضرورة أن تصحح الولايات المتحدة تقييمها الخاطئ للوضع العالمي.

ووفقا للوكالة دعا الرئيس الصيني نظيره الأمريكي إلى ضرورة أن “تضع الدول الكبرى في اعتبارها الاستقرار العالمي وعمل وحياة المليارات من البشر وتفكر في كيفية معالجة القضايا الساخنة العالمية بشكل صحيح”.

وأوضح الرئيس الصيني خلال المكالمة الهاتفية مع نظيره الأمريكي، قبل يومين، أن العقوبات الشاملة والعشوائية لن تؤدي إلا إلى معاناة الشعوب. وأنه في حالة استمرار تصعيدها، فإنها يمكن أن تؤدي إلى أزمات خطيرة على مستوى العالم في الاقتصاد والتجارة والتمويل والطاقة والغذاء وسلاسل الصناعة والإمداد، ما يؤدي إلى شل الاقتصاد العالمي المتعثر بالفعل، والتسبب في خسائر لا رجعة فيها.

وأكد أن الحل الدائم هو أن تحترم الدول الكبرى بعضها البعض، وترفض عقلية الحرب الباردة، وتعزف عن المواجهة بين التكتلات، وتبني هيكلا أمنيا متوازنا وفعالا ومستداما بشكل تدريجي للمنطقة وللعالم.

وقال الرئيس الصيني في المكالمة إنه “يتعين على جميع الأطراف تقديم الدعم المشترك لروسيا وأوكرانيا في إجراء حوار ومفاوضات تؤدي إلى نتائج تقود إلى السلام”، مضيفا أنه يتعين على الولايات المتحدة والناتو إجراء حوار مع روسيا “لمعالجة جوهر الأزمة الأوكرانية وتخفيف حدة الشواغل الأمنية”.

وتطرق الزعيمان إلى أن العلاقات الصينية-الأمريكية، التي بدلا من الخروج من المأزق الذي أوجدته الإدارة الأمريكية السابقة، تواجه عددا متزايدا من التحديات. وجدير بالذكر على وجه الخصوص أن بعض الأفراد في الولايات المتحدة أرسلوا إشارة خاطئة لقوى ما يسمى “استقلال تايوان”، و”هذا أمر خطير للغاية”، برأي الرئيس الصيني.

وقال شي جين بينغ إن سوء التعامل مع قضية تايوان سيكون له تأثير مدمر على العلاقات الثنائية، “وتأمل الصين في أن تولي الولايات المتحدة الاهتمام الواجب لهذه القضية”.

المصدر: شينخوا