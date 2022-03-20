ليبيا – أعلن عضو مجلس النواب، جلال الشويهدي، عن رفضه لمبادرة المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، متوقعًا رفض أغلب النواب لها، قائلًا: “لابد بالطبع من عقد جلسة حتى يتّضح الرأي الغالب في المجلس، فمجلس النواب قد سبق مبادرة وليامز بخطوات عند إقرار خريطة الطريق وتعديل الإعلان الدستوري”.

الشويهدي وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” القطري، نفى وجود أي أسس دستورية تمنح المجلس الرئاسي سلطة إصدار المراسيم الرئاسية، مستشهدًا بعدم تضمين مجلس النواب اتفاق جنيف، الذي جاء بالرئاسي وحكومة تصريف الأعمال، في الإعلان الدستوري.

وبحسب الشويهدي: “كان المجلسان قد اختلفا على إثر تصويت مجلس الدولة برفض التعديل الدستوري، وخريطة الطريق، وحكومة باشاآغا الجديدة الناتجة عنهما، لكن النواب الداعمين لقرارات مجلس النواب لا يعتدّون بموقف مجلس الدولة، ويرون عدم أحقية مجلس الدولة بالتصويت على التعديل”.

واستدرك الشويهدي بالقول: “مع هذا، فلا خلاف بين المجلسين، ونحن نعلم أن هناك أعضاء كثيرين بمجلس الدولة يدعمون الخريطة”.

وأضاف الشويهدي مستغربًا: “المشكلة في انتقائية المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكيلهما بمكيالين، ففي العام الماضي عندما صوّت مجلس النواب بشكل غير قانوني وكارثي على قوانين الانتخابات؛ صمتوا، واعتُبِر صمتهم قبولًا بالأمر. والآن عندما تم التصويت على التعديل الدستوري ومنح الثقة للحكومة بشكل صحيح؛ نسمع الاعتراضات”.

واعتقد الشويهدي مشكلة المستشارة الأممية تكمن في أنها تريد السيطرة على الملف الليبي بأي طريقة، حتى يسجّل ذلك في تاريخها السياسي، متهما إياها بإدخال البلاد في دوامة عبر تاريخ غير واقعي لانتخابات فشلت آخر المطاف.

وأكمل الشويهدي : “القرار الأفضل أن تترك وليامز الليبيين، فَهُم يستطيعون بدونها إنهاء المرحلة الانتقالية؛ عبر الاستفتاء على الدستور ثم الذهاب لانتخابات عامة”.

وأعرب عضو مجلس النواب عن استغرابه مما يُشاع عن احتمال اختيار لجنة خبراء من خارج المجلسين لصياغة القاعدة الدستورية، ويكمن وجه استغرابه على حد رأيه في كون “لجنة الـ24 التي كان سيختارها المجلسان مناصفة وفق خريطة الطريق، تُلزِم كلًا منهما باختيار 6 أعضاء من المجلس والـ 6 الآخرين من خبراء خارجه”.