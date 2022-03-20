 العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا في يومها الـ25.. لحظة بلحظة – صحيفة المرصد الليبية
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أوكرانيا – دخلت العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا يومها الـ25 ويواصل الجيش الروسي تدمير الأهداف العسكرية الأوكرانية، وسط استمرار الغرب بإمداد كييف بالسلاح والدعم المادي والمعنوي.

ميدانيا….

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دوليا….

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المرصد : RT