أوكرانيا – دخلت العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا يومها الـ25 ويواصل الجيش الروسي تدمير الأهداف العسكرية الأوكرانية، وسط استمرار الغرب بإمداد كييف بالسلاح والدعم المادي والمعنوي.
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المرصد : RT