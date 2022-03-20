ليبيا – قال الخبير الاقتصادي سلامة الغويل إن أسعار السلع الغذائية الأساسية شهدت تضخمًا مفاجئًا منذ بدء الحرب الأوكرانية، وصلت مع السلع المستوردة إلى 60%، والمحلية إلى 30%.

الغويل وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” القطري، أضاف أن جزئية أخرى متعلقة بعدم تعافي الاقتصاد من تداعيات كورونا، من خلال تعطل سلاسل الامتدادات، وارتفاع تكاليف الشحن والنقل، واستمرار أزمة نقص الحاويات، واصفًا مزيج الأزمات هذا بـ”التداخل الهدّام”.

ورأى الغويل أن فرص الحل موجودة، وتكمن بالمقابل في استغلال ارتفاع أسعار النفط، خاصة مع استقرار الصادرات الليبية عند 1.2 مليون برميل في اليوم، شريطة الحيطة من أن الذهب الأسود سلاح ذو حدّين، ما دامت الدولة تستورد جلّ السلع، وهذا يتطلّب الحذر وترشيد الاستهلاك إلى أن تمر الأزمة.