ليبيا – أكد السفير الليبي لدى تركيا مصطفى القليب العمل على تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بتأشيرات المستثمرين ورجال الأعمال وممثلي الشركات التركية للدخول إلى ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء رفقة الملحق التجاري بالسفارة أسامة سيف النصر مع رئيس اتحاد المقاولين الأتراك ومجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي وعدد من أصحاب ورؤساء مجالس إدارة ومدراء تنفيذيين لعدد من الشركات التركية التي لديها مشاريع في ليبيا وشركات أخرى تبحث عن فرص عمل جديدة في البلاد.

ووجه السفير القليب وفقاً لموقع قناة “ليبيا الأحرار” أصحاب الشركات لبحث إمكانية استكمال المشاريع المتوقفة في ليبيا والمشاركة في مشاريع التنمية والبنية التحتية المتعلقة بإعادة الإعمار.