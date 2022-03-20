أنغولا – قلب الوداد الرياضي المغربي تأخره أمام مضيفه ساغرادا اسبيرانسا الأنغولي إلى انتصار مهم بهدفين لواحد، السبت، ضمن منافسات المجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وضع جو باسيتسيا فريق أصحاب الدار في المقدمة بإحرازه أول أهداف اللقاء عند الدقيقة 30، قبل أن يُسجل الوداد هدفين مُتتاليين في الدقيقتين 82 و9+5، عبر كل من زهير المترجي ويوفيل تسومو.

وجاء فوز الوداد بعد تعادل الزمالك المصري مع بيترو أتلتيكو الأنغولي سلبا، الأمر الذي مهد للفريق المغربي الصعود لصدارة المجموعة بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة.

ويحتل بيترو أتليتكو الأنغولي المركز الثاني بـ 11 نقطة، ثم يأتي الزمالك في المركز الثالث بـ 3 نقاط، وأخيرا ساغرادا اسبيرانسا بنقطة واحدة.

يذكر أن الوداد وفريق بيترو أتلتيكو ضمنا التأهل للدور ربع نهائي في الجولة السابقة عقب انتصار الأول على الزمالك بهدفٍ دون مقابل، والثاني على جاره ساغرادا بثلاثة أهداف نظيفة.

الأناضول