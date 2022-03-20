ليبيا – شهدت العاصمة الليبية طرابلس، السبت، انطلاق بطولة “عاشور كلاسيك” الدولية لرياضة كمال الأجسام، بمشاركة دول عربية وأجنبية.

وشارك في البطولة رياضيون من تركيا وإيران ومصر والكويت والجزائر، والمغرب، وتونس، وفق مراسل الأناضول.

وقال منظم البطولة محمد عاشور، رئيس الرابطة الليبية لبناء الأجسام (حكومية)، للأناضول، إن المسابقة “يتم تنظيمها لأول مرة في ليبيا، وأردنا من خلالها إيصال رسالة للعالم الخارجي بأن ليبيا تستطيع أن تستقبل البطولات الدولية”.

وتحدث الرياضي الليبي سند محمد الحداد قائلا: “كانت منافسة صعبة، فزت بالترتيب الأول في فئة 172 سم وهي منافسة قوية (..) وكانت أفضل بطولة من حيث التنظيم”.

وعن مشاركته في البطولة، قال التركي سارجان كايا: “هذه المسابقة صعبة جدا وتحتاج لتحضير بوقت معين، وأنا علمت بها متأخرا قبل إقامتها بسبعة أسابيع، أنا سعيد بالمشاركة، والليبيون استقبلونا استقبالا جيدا”.

ووفق ما صرح به عاشور، فإن البطولة تمنح الفرصة لتبني المواهب الرابحة ودفعها قدما لتمثيل ليبيا في البطولات الخارجية، وتؤهل الفائزين بفئاتها المختلفة للمشاركة في المنافسات العالمية، مثل بطولة “مستر أولمبيا” التي ستقام في لاس فيغاس الأمريكية.

الأناضول