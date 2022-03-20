الصين – أعلن وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أن بلاده لا تقبل أي ضغط خارجي وترفض كل الاتهامات التي لا أساس بها الموجهة إليها فيما يخص الأزمة الأوكرانية.

وجاء في بيان صدر عن الوزير ونشر على موقع وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأحد: “ستواصل الصين استخلاص نتائجها المستقلة بطريقة موضوعية وعادلة، على أساس جوهر القضية”.

وأضاف: “لن نقبل أبدا أي إجبار أو ضغط من الخارج، وسنرفض أي اتهامات وشبهات لا أساس لها موجهة إلى الصين”.

وذكر الوزير أن الرئيس الصيني شي جين بينغ أوضح موقف الصين من القضية الأوكرانية بشكل واضح وشامل.

ودقق: “تنحصر الرسالة الأكثر أهمية في أن الصين كانت دائما قوة تؤيد السلام في العالم كله. كنا ندعم دائما حماية السلام ومواجهة الحرب”، مشيرا إلى أن أسباب هذا الموقف تعود إلى التقاليد الصينية التاريخية، وهو يعد أساسا للسياسة الخارجية الصينية.

وتابع: “إن الموقف الصيني موضوعي وعادل، وهو يتفق مع طموحات معظم بلدان العالم. وسيظهر الوقت أن الموقف الصيني كان على الجانب الصحيح من التاريخ”.

المصدر: تاس