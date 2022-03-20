ليبيا – نفى رئيس اللجنة العليا لمتابعة المخابز علي بوعزة إقفال المخابز بمدن الجبل الغربي، مشيرًا إلى إعادة فتح المخابز التي أقفلت في بنغازي اليومين الماضيين.

بوعزة حذر في تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” الذراع الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين أمس الأول من تأزم الوضع خلال الفترة القريبة القادمة، نتيجة ارتفاع تكلفة صناعة الخبز إذا لم تتدخل الدولة بوضع حلول سليمة، واصفًا ما يُتداول من مقترحات بالحلول التلفيقية.

وطالب بوعزة وزارة الاقتصاد بحكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها بتثبيت الأسعار للسيطرة على مشكلة ارتفاعها.