بولتون يتحدث عن “خطأ استراتيجي” ارتكبته واشنطن والناتو قبل العملية الروسية في أوكرانيا

بولتون يتحدث عن “خطأ استراتيجي” ارتكبته واشنطن والناتو قبل العملية الروسية في أوكرانيا

الولايات المتحدة – اعتبر جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق أن الرئيس الحالي للولايات المتحدة جو بايدن وحلف الناتو ارتكبا “خطأً استراتيجيا” قبل العملية الروسية في أوكرانيا.

وقال بولتون: “الولايات المتحدة والناتو على مدار عدة أشهر، والرئيس جو بايدن منذ البداية أكدوا بشكل مستمر أنه لن يكون هناك تدخل من أي نوع من القوات الغربية في أوكرانيا”.

وشدد أنه: “لو لم يرد الرئيس جو بايدن على الإطلاق في الأشهر الأخيرة على مسألة المشاركة المحتملة للقوات الغربية، لكان ذلك أفضل لأمن أوكرانيا والسلام على هذا الكوكب”.

واعتبر بولتون أنه من الأفضل عدم السماح للقيادة الروسية بالنظر في أوراق الخصم.

وأكد على الحاجة إلى “تطوير نهج جديد لروسيا”، “استراتيجية رونالد ريغان”، والتي ستتألف من مزيج من المواقف الصارمة ودعم المعارضة. وأضاف: “لا يكفي الاعتماد فقط على تقنيات الستينيات مع محطات إذاعية مثل “راديو الحرية”. يجب علينا بذل كل ما في وسعنا لتزويد الشباب في روسيا بنوع جديد من الوصول إلى المعلومات”.

المصدر: “تاس”