روسيا – اكتسح فريق تسيسكا موسكو ضيفه روبين قازان بستة أهداف لهدف واحد في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

ووقع اللاعب التركي يوسف يازيسي على ثلاثية “هاتريك” لفريق العاصمة موسكو في الدقائق (5، 67، و86 من ركلة جزاء)، بينما تكفل بتسجيل الثلاثية الأخرى كل من زملائه، الإيفواري جان فيلب جامين، والباراغوياني خيسوس ميدينا، والكولومبي جورج كاراسكال في الدقائق (11، 24، 26) غلى الترتيب.

في حين سجل اللاعب قسطنطين كوتشايف هدف روبين اليتيم بحلول الدقيقة 38 من زمن الشوط الأول.

وشهدت المباراة طرد لاعبي روبين قازان، ألكسندر لوموفيتسكي، والمدافع الكرواتي سيلفيي بيغيتش في الدقيقتين (44، و85) على الترتيب.

وواصل فريق تسيسكا موسكو بذلك سلسلة انتصاراته ليصل إلى الفوز السادس على التوالي، ويرفع رصيده إلى 42 نقطة، ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، متأخرا بفارق الأهداف فقط عن جاره دينامو موسكو، الذي يستضيف فريق روستوف في وقت لاحق من اليوم أيضا، في ختام مباريات هذه الجولة.

في المقابل، مني روبين قازان بالهزيمة الثانية على التوالي، وتوقف رصيده عند 25 نقطة، ويشغل المركز العاشر على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT