العراق – طلب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، نقل مباراة منتخب بلاده ضد سوريا في تصفيات مونديال 2022 من الإمارات، ردا على قرار الـ”فيفا” بنقل مباراة العراق والإمارات من بغداد.

وذكر درجال عبر القناة الإعلامية للاتحاد العراقي: “بعد اجتماع لمجلس إدارة الاتحاد، خرجنا متوحدين بقرارين، الأول تقديم شكوى لدى محكمة التحكيم الرياضية (كاس) ضد قرار نقل مباراة العراق والامارات إلى ملعب محايد، وبدأنا اتصالاتنا مع دوائر قانونية، وستقدم الشكوى رسميا خلال (48 ساعة مقبلة). هذه الخطوة حظيت بموافقة رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي”.

وأضاف: “القرار الثاني مطالبة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بنقل مباراة العراق وسوريا من الإمارات إلى ملعب محايد آخر، أسوة بما حصل من قرار بنقل مباراة العراق والإمارات. يجب أن تتوفر الشفافية، المنتخب الإماراتي طرف في صراع المركز الثالث ومباراة سوريا لها دور كبير بذلك الصراع، طالما العراق والإمارات وسوريا في مجموعة واحدة”.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أعلن أمس السبت، عن نقل مباراة العراق والإمارات المقررة الخميس المقبل إلى العاصمة السعودية الرياض، مبررا ذلك بـ”الأحداث الأخيرة في العراق والتحولات الأوسع في الأمن العالمي في الأسابيع الأخيرة. وتم إجراء إعادة تقييم للوضع الأمني والسلامة في العراق من قبل الاتحاد الآسيوي وفيفا”.

وكان الحرس الثوري الإيراني أفاد باستهدافه “مركزا إسرائيليا” في شمال العراق يوم الأحد الماضي، بعد ساعات من إعلان سلطات إقليم كردستان العراق سقوط صواريخ باليستية أطلقت “من خارج الحدود” في محيط مدينة أربيل (شمال العراق) والقنصلية الأمريكية فيها.

وأثار نقل مباراة العراق والإمارات من بغداد إلى أرض محايدة سخط المسؤولين العراقيين، بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الشهر الماضي، رفع الحظر عن الملاعب العراقية لأسباب أمنية أيضا (تحسن الوضع الآمني في العراق).

وخاض المنتخب العراقي مباراة ودية على أرضه الجمعة الماضي ضد زامبيا، وفاز فيها 3-1 على ملعب المدينة في بغداد أمام أكثر من 25 ألف متفرج حمل بعضهم لافتات احتجاج على نقل مباراة الإمارات خارج البلاد وكتب على بعضها “نحن نتنفس كرة القدم، لا تسرقوا فرحتنا”.

وعول المنتخب العراقي كثيرا على إقامة مباراة الإمارات على أرضه وبين جمهوره، على أمل الظفر بفوز يبقيه في سباق الملحق الآسيوي المؤدي إلى مونديال “قطر 2022″، قبل أن يلتقي نظيره السوري بعد مواجهة الإمارات بأربعة أيام.

ويحتل منتخب العراق، بخمس نقاط من ثماني مباريات، المركز الخامس قبل الأخير في المجموعة الأولى ضمن تصفيات آسيا المؤهلة للمونديال القطري، فيما يشغل نظيره الإماراتي المركز الثالث بتسع نقاط، علما بأن ثالثي المجموعتين في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية سيلتقيان في ملحق آسيوي، والفائز بينهما يلاقي خامس أمريكا الجنوبية في ملحق عالمي للتأهل للمونديال.

المصدر: أ ف ب