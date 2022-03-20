تونس – افتتحت في مدينة الثقافة بالعاصمة تونس، امس الدورة الثالثة لمهرجان أيام قرطاج لفنون العرائس بعد انقطاع خلال العامين الماضيين بسبب جائحة كورونا.

وبحسب ما قال القائمون عليها للأناضول تتضمن هذه الدورة عروضا وورشات في الفترة الممتدة من 19 إلى 26 مارس/ آذار الجاري.

وستكون الدورة الحالية تحت شعار “ماريونات (دمى) فن وحياة”، بمشاركات من 19 بلدًا أجنبيًا وتكريمات لعدد من فناني العرائس من تونس وخارجها.

وقالت مديرة أيام العرائس منية المسعدي للأناضول: “افتتحنا الدورة اليوم، لتعيش مدينة الثقافة وتونس العاصمة على وقع النسخة الثالثة لأيام قرطاج لفنون العرائس التي فرضت الجائحة (كورونا) غيابها في العامين الماضيين”.

وأضافت المسعدي: “الدورة الحالية ستكون المشاركة فيها كثيفة ومن 19 بلدًا أجنبيًا، وهدفنا تقديم محتوًى متنوع يلبي أذواق الأطفال والشباب والكهول وأهل الاختصاص”.

وأردفت: “يتضمن برنامج هذه الدورة 44 عرضًا بمدينة الثقافة و6 عروض بمحافظات بن عروس ونابل والمهدية، إضافة إلى ورشات موجهة للطلبة والمحترفين في هذا المجال منها ورشة صنع عرائس محمولة”.

وأشارت المسعدي، إلى أن “إدارة المهرجان برمجت تكريمات لعدد من الفنانين في هذا المجال وأبرزهم محمد نور، ومحمد كشك من مصر عن عمليْ (الليلة الكبيرة ومحطة مصر)، وبشير جلاد من تونس”.

وأكدت أن “التوقعات ستكون على غرار الدورتين الأولى والثانية بعروض أمام شبابيك مغلقة وحضور قوي للعائلات ولعشاق فن العرائس من تونس وخارجها”.

ورغم هطول الأمطار بتونس العاصمة مساء افتتاح الدورة الحالية، كان الحضور كثيفا في مدينة الثقافة، بحسب مراسل الأناضول.

وستقدم العروض بمعدل 6 عروض يوميًا، إضافة إلى 6 ورشات موجهة لمسرحيي العرائس، تحت إشراف مختصين أجانب.

وتتضمن صنع وتحريك عرائس الخيط بإشراف التشيكي “بافل ترولار”، وخيال الظل بإشراف التركي “كمال فاتيح بولات”، وورشات العرائس بوسائط جديدة، والعرائس المائية، وتقنيات وعرائس المسرح الأسود.

الأناضول