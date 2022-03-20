إنجلترا – أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه ناقش مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إمكانية منحه اللجوء إلى بريطانيا بسبب العملية العسكرية الروسية الخاصة.

وقال جونسون في حوار نشرته صحيفة “الصنداي تايمز” اليوم الأحد: “لقد ناقشنا كل هذا منذ وقت طويل. كان أحد المسائل الأولى هو السؤال عما سيحدث إذا سارت الأمور بشكل سيء. يجب أن أقول إن زيلينسكي كان دائما واضحا للغاية. لقد قال إنه مدين للشعب للأوكراني، وسيبقى هناك في أوكرانيا للاعتناء بهم”.

ولم يستبعد جونسون إمكانية زيارته لكييف رغم استمرار العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وأضاف: “أنا متحمس جدا لدعم زيلينسكي بأي شكل من الأشكال. لا أعرف ما إذا كانت الزيارة ستكون وسيلة فعالة لإظهار دعمي، ولكن من وجهة نظر استراتيجية وسياسية واقتصادية وأخلاقية، من المهم للغاية أن يفشل بوتين وينجح زيلينسكي”.

المصدر: “تاس”