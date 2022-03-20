ليبيا – عقد وزير الداخلية بحكومة تصريف الأعمال خالد التيجاني اجتماعًا موسعًا ضم رؤساء المصالح والأجهزة والإدارات ومديريات الأمن والوكالات والمكاتب.

بيان صحفي صادر عن الوزارة تابعته صحيفة المرصد، أشار إلى أن الاجتماع تناول العديد من المواضيع والقضايا للمحافظة على الأمن والاستقرار وتوحيد الجهود الأمنية بين كافة مكونات الوزارة وتذليل العقبات التي تعترض سير العمل الأمني للقيام بالواجبات والمهام على أكمل وجه لخدمة المواطنين.

وأكد التيجاني أن الوزارة مؤسسة مدنية نظامية ألقيت على عاتقها مهام المحافظة على أمن المواطنين الأمر الذي يستوجب على الجميع أن يعي جيدًا أن حفظ الأرواح والممتلكات هو الهدف الأول، مشددًا على احترام القانون والقيام بالمهام والواجبات المكلفين بها والابتعاد عن التجاذبات السياسية وأداء الرسالة الأمنية.