سويسرا – أعلن الرئيس السويسري إيغناسيو كاسيس أن بلاده مستعدة للعب دور الوسيط في تسوية النزاع في أوكرانيا واستضافة المفاوضات بين موسكو وكييف.

وقال كاسيس امس السبت أمام تظاهرة في برن، نظمت تحت شعار “التضامن مع أوكرانيا، أوقفوا الحرب!”: “سويسرا مستعدة للعب دور الوسيط وراء الكواليس أو استضافة المفاوضات”. وعلى حد قوله فإن “سويسرا تجمع بين الحياد والتقاليد الإنسانية”، حسب ما نقلت إذاعة “RTS”.

وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق أن سويسرا تقدمت بمبادرة أداء دور الوسيط في المحادثات بين روسيا وأوكرانيا، مشددا على أن موسكو ترفض التوسط من قبل أي دولة انضمت إلى العقوبات المفروضة على موسكو على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

في الوقت نفسه، لفت لافروف إلى أن موسكو تنظر إيجابا إلى مقترحات إسرائيل وتركيا بشأن التوسط في المحادثات مع كييف.

المصدر: “تاس”