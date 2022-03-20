وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، أثناء موجز عقده اليوم،انه “تم شن ضربات بصواريخ فرط صوتية من طراز “كاليبر” و”كينجال” على أهداف في أوكرانيا”.

واضاف إن صواريخ “كاليبر” أطلقت من بحر قزوين، بينما تم إطلاق صواريخ “كينجال” من أجواء شبه جزيرة القرم، بغية تدمير مستودع كبير لتخزين الوقود ومواد التشحيم تابع للجيش الأوكراني في محيط بلدة قستنتينوفكا في مقاطعة نيكولايف بجنوب أوكرانيا”.

واوضح كوناشينكوف أن “هذا المستودع استخدم لتنظيم إمدادات الوقود الرئيسية إلى الآليات المدرعة الأوكرانية في مناطق القتال بجنوب البلاد”.

واشار المتحدث الى أن “القوات الروسية بصواريخ “كاليبر” أطلقت من البحر الأسود دمرت ورشات خاصة بترميم المدرعات الأوكرانية التي تم إعطابها خلال الأعمال القتالية في مصنع ترميم الأسلحة الهندسية بمدينة نيجين”.

ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان روسيا لأول مرة عن استخدامها صواريخ “كينجال” خلال الأعمال القتالية في أوكرانيا.