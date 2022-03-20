شركة نفط نمساوية: نحن في موقف صعب وأوروبا غير قادرة حاليا على استبدال الغاز الروسي

شركة نفط نمساوية: نحن في موقف صعب وأوروبا غير قادرة حاليا على استبدال الغاز الروسي

النمسا – أعلن ألفريد شتان الرئيس التنفيذي لشركة “OMV” للنفط والغاز النمساوية أن الدول الأوروبية غير قادرة حاليا على استبدال روسيا بسرعة بمورد آخر للغاز.

وقال شتان إن: “العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا كانت مفاجأة لشركة “OMV” النمساوية، التي تمول الجانب الروسي من خلال شراء الغاز”.

وأكد: “نحن في موقف صعب، 80٪ من إمدادات الغاز إلى النمسا تأتي من روسيا. لقد استفدنا من هذا لما يقارب الـ50 عاما، لأنه أرخص غاز. لقد قللنا من شأن المخاطر التي ظهرت من روسيا”.

وحول رغبة الاتحاد الأوروبي في تنويع إمدادات الغاز بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، قال شتان في مقابلة مع إذاعة النمساوية “Ö1”: “الحقيقة هي أن أحجام الغاز التي تدخل أوروبا الآن من روسيا ليس من السهل استبدالها. وهناك حاجة إلى استثمارات ضخمة لاستبدال واردات الغاز في أوروبا”.

وتابع: “على المدى الطويل، سيكون من الممكن استبدال روسيا بموردين آخرين”. ووفقا له، فإن عقد الغاز الذي أبرمته شركة النفط والغاز النمساوية مع روسيا ساري المفعول حتى عام 2040، لكن الشركة قد تدرس الإمكانية القانونية للانسحاب من هذه الاتفاقية قبل انتهائها.

وأضاف شتان “نحن نعمل الآن على ضمان أمن الإمدادات. وما هي العواقب التي قد تكون في المستقبل، سوف نرى في الأشهر المقبلة”.

وأكد: “الضغط على سوق الغاز سيبقى متوترا” في إشارة إلى ارتفاع تكلفة الغاز في أوروبا.

المصدر: “تاس”