ليبيا – عقد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، اجتماعًا موسعًا مع رئيس وأعضاء المكتب الصحي بالقنصلية الليبية بمدينة إسطنبول التركية.

المتجمعون ناقشوا الإجراءات المالية المتعلقة بعلاج المرضى الليبيين بدولة تركيا، حيث قدمت اللجنة المشكلة تقريرًا عن أعمالها كما طرحت الآلية المتبعة لتقديم تقارير التدقيق في المطالبات المالية المستحقة على الدولة الليبية.

كما تباحث المجتمعون حول آلية تفعيل الاتفاقية المبرمة مع وزارة الصحة التركية، بشأن التعاون في مجال التدريب الطبي المستمر.

من جانب آخر، أكد الوزير على ضرورة التنسيق مع المستشفيات قبل إحالة المرضى ،وتحديد التخصصات الطبية التي يمكن علاجها في الساحة التركية، وشدد على ضرورة تسهيل الإجراءات للمرضى الذين يتلقون العلاج .

وشدد على ضرورة الإستفادة من الخبرات التركية في مجال المنظومات الصحية داخل المرافق الصحية ،ونقل المعرفة وربط المهارات من خلال التدريب والتدريب المصاحب المتمثل في إرسال أطباء مصاحبين للمرضى لتلقي التدريب أثناء تلقي المريض للعلاج، ومن ثم متابعته في ليبيا.

وحضر الاجتماع السفير الليبي بدولة تركيا «مصطفى القليب» والقنصل العام لليبيا بدولة تركيا «صلاح الكاسح» ،والملحق الصحي «أيمن غيث»، وأعضاء اللجنة المكلفة بتسديد مستحقات المستشفيات التركية.