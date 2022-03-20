غزة – أطلقت “الحملة الأهلية لإنقاذ مرضى السرطان” في قطاع غزة، امس “صندوق سلامتك” لدعم احتياجات المصابين بالمرض في القطاع.

وتضم الحملة وزراء فلسطينيين سابقين، وشخصيات مجتمعية من مؤسسات المجتمع المدني والأهلي والقطاع الخاص.

وقال رئيس الحملة الطبيب الجراح صبحي سكيك، في كلمة خلال مؤتمر عقد بمدينة غزة: “نعلن عن انطلاق صندوق سلامتك لتوفير احتياجات مرضى السرطان في قطاع غزة”.

وأضاف: “تم تخصيص مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني ليكون فيه المركز الوطني للأورام وأمراض الدم”.

وأردف أن تلك الخطوة “بارقة أمل وفي الاتجاه الصحيح لتقديم خدمة أفضل وجامعة لكافة خدمات الأورام بالتكامل مع مؤسسات الوطن”.

وموّلت الحكومة التركية، بناء مستشفى الصداقة التركي ـ الفلسطيني (2011 ـ 2017)، والذي يعد الأكبر في فلسطين، حيث تبلغ مساحته 34 ألفا و800 متر مربع، ومؤلف من 6 طوابق، ويحوي 180 سريرا.

ولفت سكيك، إلى أن “مرضى السرطان يعانون بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية، وعدم توفر العلاج للمرضى الذين يضطرون للسفر خارج القطاع”.

ودعا الطبيب، الفلسطينيين ومن سماهم “الخيريين” في العالم، إلى “دعم الصندوق لتوفير احتياجات مرضى السرطان”.

وبحسب الحملة، فإن “صندوق سلامتك” خيري أطلقته “الحملة الأهلية لإنقاذ مرضى السرطان” في قطاع غزة، لدعم احتياجات المرضى المباشرة.

كما يهدف الصندوق، إلى دعم منظومة علاج المرضى وصولا لتوطين خدمة علاجهم داخل القطاع، وإيقاف نزيف معاناتهم في السفر للخارج للحصول على الخدمات العلاجية التي يحتاجونها.

ويضطر آلاف الفلسطينيين المرضى إلى التوجه نحو مستشفيات بالقدس أو الضفة الغربية، أو إسرائيل عبر معبر بيت حانون (إيريز) الخاضع لسيطرة الاحتلال، بعد حصولهم على تحويلة طبية تصدرها دائرة العلاج بالخارج التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية (في رام الله بالضفة) ويجري على أساسها الترتيب بين الارتباط المدني الفلسطيني والإسرائيلي.‎‎‎

و”التحويلة”، قد تصدر خلال أسابيع كما يقول المرضى، وفي كثير من الأوقات يأتي الرفض من قبل السلطات الإسرائيلية، على التحويلات العلاجية كما تقول وزارة الصحة الفلسطينية.

وتفرض إسرائيل حصارا برياً وبحرياً على غزة، منذ فوز حركة “حماس” بالانتخابات البرلمانية عام 2006.

الأناضول