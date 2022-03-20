ليبيا – صنف الخبير الاقتصادي الليبي عبد الحميد الفضيل المتأثرين في ليبيا بأزمة ارتفاع أسعار السلع الغذائية إلى ذوي الدخل الثابت والدخل المتغير.

الفضيل وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” القطري، أوضح أن مؤشر درجة الانكشاف الاقتصادي في ليبيا بـ85%، وهو معدل مرتفع جدًا، وسَهْل التأثر بارتفاع الأسعار العالمية، وهذا تحديدًا ما وقع تزامنًا مع الحرب التي تشغل العالم الآن وتهز اقتصاده.

وفصّل أسباب الارتفاع المفاجئ والكبير في أسعار الغذاء في ليبيا بسببين،الأول خارجي مؤثر، والثاني داخلي أقل تأثيرًا، مرجعًا العوامل الخارجية لارتفاع أسعار الغذاء عالميًا، متأثرةً بالفاقد الناتج عن غياب إنتاج روسيا وأوكرانيا عن الأسواق، بالإضافة لتأثر الأسواق العالمية بالحرب وتداعياتها، وكذلك العقوبات المفروضة على الاقتصاد الروسي، المنتج الأول للطاقة، وتأثيرها على أسعار النفط والغاز المشغّلين الرئيسيين للمصانع.

وأشار الفضيل إلى أن الأحداث مجتمعة صنعت نوعًا من النظرة التشاؤمية حول المستقبل، أو ما يسمى بـ”ظروف عدم التأكد في الاقتصاد”، ولهذا يرى أن استمرار الحرب قد يدفع لارتفاع أكبر في أسعار الغذاء، في دائرة مفرغة، مفصلًا رأيه بالقول: “الدول المنتجة للسلع، وكذلك المؤسسات والتجّار، ستحاول تخزين كميات أكثر من السابق، وهذا سيؤدي لانخفاض المعروض من السلع”.

وأضاف: “مع تزايد حجم الطلب، فإن الدول غير المنتجة ستحاول أيضًا زيادة مخزونها، وتجّارها سيقومون بالمثل، ما سيزيد الطلب أكثر. ومع انخفاض العرض منذ البداية؛ ستتجه المحصلة لتسارع الارتفاع، طالما أن السلع ما زالت قابلة للتخزين”.

وبحسب تصريح الفضيل: “سيزيد التهافت على المواد الغذائية قبل شهر رمضان وخلاله هذا بالإضافة لِتبِعات احتكار بعض التجار السلع الأساسية،ولقد جاءت الأزمة في وقت حسّاس”.

وأردف: “نسبة الإنفاق على السلع الغذائية في ليبيا بين 70 إلى 80% من حجم إنفاق الأسرة، وفي ظل ارتفاع أسعار الغذاء؛ سيعني الأمر انخفاض الدخول الحقيقية للمواطنين”، محذرًا من أن هذا التضخم قد يدفع لانتقال مجموعات من المستوى المعيشي المتوسط إلى ما دون خط الفقر، ما لم تُحل الأزمة.

وتوقع الفضيل عقد اجتماع لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، قد يتم فيه النظر في تعديل سعر صرف الدينار، أو تعزيز قيمته التي تقدّر الآن بـ0.55 وحدة حقوق سحب خاصة للدينار الواحد.

الفضيل قدر القيمة المطلوبة لتعزيز العملة المحلية بنسبة 25 إلى 30%، ما سينعكس -حسب رأيه- على رفع قيمة الدخول الحقيقية للأفراد، وبالتالي انخفاض أسعار السلع الأساسية المستوردة بنفس النِسب.