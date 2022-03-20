مصر – أعربت مصر عن إدانتها بأشد العبارات لهجمات الحوثيين المتتالية على السعودية والتي كان آخرها استهداف عدد من المنشآت الاقتصادية والمدنية فجر اليوم الأحد بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية.

وأكدت الحكومة المصرية في بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأحد، أن “استهداف هذه المنشآت الحيوية والمدنية في السعودية الشقيقة يعد تصعيدا جسيما واستهدافا سافرا لأمن وسيادة المملكة، وتهديدا مباشرا للأمن والاستقرار في المنطقة، فضلا عما تمثله تلك الهجمات الإرهابية الخسيسة من انتهاك صارخ لمباديء وقواعد القانون الدولي”.

وأعادت مصر التأكيد على “الارتباط الوثيق بين أمن واستقرار البلدين الشقيقين، وعلى تضامنها ووقوفها جنبا إلى جنب مع المملكة العربية السعودية فيما تتخذه من إجراءات وتدابير في مواجهة استمرار هذه الأعمال العدائية الجبانة”.

واتهم “التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن” بقيادة السعودية جماعة “أنصار الله” الحوثية اليمنية بمحاولة استهداف محطة الغاز في خميس مشيط يجنوب المملكة.

وقال التحالف في بيان له إن الجماعة نفذت “محاولة عدائية” لاستهداف محطة الغاز بخميس مشيط.

وأضاف أن المحاولة تسببت بأضرار مادية لآليات مدنية، دون تسجيل خسائر بالأرواح.

وكان التحالف أعلن اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيرة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية في السعودية.

وأضاف أن “الهجوم العدائي استهدف محطة تحلية المياه في الشقيق ومنشآت أرامكو في جازان”.

المصدر: RT