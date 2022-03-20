لندن – تغلبت البريطانية مولي ماكان على البرازيلية لوانا كارولينا بالضربة القاضية في النزال الذي جمعهما مساء أمس السبت، ضمن دورة “UFC Fight Night 204” للفنون القتالية المختلطة “MMA”.

وأسقطت مولي ماكان منافستها البرازيلية بضربة قاضية عنيفة بالمرفق بعد الدوران في الجولة الثانية من النزال الذي أقيم على ملعب “The O2 Arena” في العاصمة البريطانية لندن.

وأصبحت هذه الضربة القاضية بالمرفق بعد الدوران حول النفس، الرابعة في تاريخ البطولات التي تقام تحت رعاية اتحاد “UFC”.

وحققت مولي ماكان (31 عاما) بذلك انتصارها السادس عشر خلال مسيرتها الاحترافية حتى الآن، مقابل أربع هزائم.

بينما منيت لوانا كارولينا (28 عاما) بالهزيمة الثالثة في مسيرتها الاحترافية حتى الآن، مقابل 11 انتصارا.

المصدر: RT