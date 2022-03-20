إيران – أعلن وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، اليوم الأحد، عن عزم وزارته على زيادة الصادرات النفطية، كاشفا عن حجم الطاقات الإنتاجية من النفط الخام ومكثفات الغاز المتوقعة في السنوات المقبلة.

وفي مقابلة مع التلفزيون الإيراني، قال جواد أوجي: “رغم الحظر المفروض علينا ومحاولات العدو لتصفير صادراتنا، ارتفعت صادرات النفط الخام الإيراني منذ بداية الحكومة الثالثة عشرة الحالية”.

وأضاف أوجي: “ارتفع تصدير النفط الخام الإيراني بفضل جهود موظفي وزارة النفط وباقي المؤسسات المعنية وحتى القوات المسلحة، بعد التخطيط والدراسات المكثفة واستخدام جميع القدرات المتاحة، سواء أثناء الحرب المفروضة على إيران عندما فشلت ضغوط الأعداء لتصفير صادرات النفط الإيراني، او من خلال الحظر على إيران الذي اعتبره الأعداء “عقوبات مشلة”، حسب تعبيرهم”.

وتابع وزير النفط الإيراني: “طاقتنا الإنتاجية اليومية من النفط الخام ومكثفات الغاز في السنوات المقبلة لن تكون 4 ملايين برميل، ووفقا للخطة الموضوعة، سيصل هذا الرقم إلى 5 ملايين و700 ألف برميل يوميا..جزء من هذه الطاقة ستصرف في قطاع التكرير، وجزء آخر يوجه للحفاظ على سوق الصادرات الإيرانية”، مضيفا: “تبلغ طاقتنا الإنتاجية من الغاز الطبيعي حاليا نحو مليار متر مكعب، وطاقتنا الإنتاجية الحالية من النفط الخام نحو 3 ملايين و800 ألف برميل إلى 3 ملايين و900 ألف برميل يوميا، وكل ذلك يتم على أيدي المتخصصين الإيرانيين الأكفاء والشركات المحلية”.

المصدر: “إيرنا”